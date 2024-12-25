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25 декабря, 13:31

В РПЦ рассказали, можно ли православным отмечать католическое Рождество

Иерей Постернак: Отмечать Рождество 25 декабря для православного неправильно

25 декабря католический мир отмечает Рождество Христово. Обложка © Life.ru

25 декабря католический мир отмечает Рождество Христово. Обложка © Life.ru

25 декабря католический мир отмечает Рождество Христово. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак рассказал Life.ru, можно ли православным отмечать этот праздник и сегодня, и 7 января.

Рождество одно, но празднуют его по-разному из-за расхождения старого и нового стиля. То есть и православные, и католики празднуют его 25 декабря, только 25 декабря у католиков по новому, а у православных по старому, отсюда это расхождение. Так что в определённом смысле все христиане, праздник-то один, празднование разное, форма Рождества, поэтому происходит только расхождение в датах.

Андрей Постернак

Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Рождество одно, но празднуют его по-разному из-за расхождения старого и нового стиля. То есть и православные, и католики празднуют его 25 декабря, только 25 декабря у католиков по новому, а у православных по старому, отсюда это расхождение. Так что в определённом смысле все христиане, праздник-то один, празднование разное, форма Рождества, поэтому происходит только расхождение в датах.
Рождество одно, но празднуют его по-разному из-за расхождения старого и нового стиля. То есть и православные, и католики празднуют его 25 декабря, только 25 декабря у католиков по новому, а у православных по старому, отсюда это расхождение. Так что в определённом смысле все христиане, праздник-то один, празднование разное, форма Рождества, поэтому происходит только расхождение в датах.

Однако, по словам священника, всё же отмечать Рождество 25 декабря для православного верующего неправильно — нужно дождаться «своей» даты. А на сегодняшний день по православному календарю приходится память святителя Спиридона Тримифунтского, которого особенно чтут и к которому обращаются в сложных обстоятельствах — особенно те, у кого проблемы с поиском и покупкой жилплощади. Помолиться святителю Спиридону будет правильно.

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Также в православной традиции нет такой практики встречать адвент — время ожидания, предшествующее Рождеству, когда католики готовятся к празднику. Поэтому посещение католических ярмарок, даже если вы в путешествии, нежелательно.

«Участвовать в таких ярмарках было бы неправильно. Потому что такое празднование Рождества начинается уже после самого праздника — то, что мы называем Святками, с 7-го по 17 января, перед Крещением. Вот это время можно было бы отметить рождественской ярмаркой, пением колядок — когда нет поста», — заключил Постернак.

Кстати, 25 декабря Рождество отмечают также в греческой церкви — и если православный верующий принадлежит к ней, находится в этой традиции, то и празднует святой день сегодня, уточнил иерей.

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А ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с добрым напутствием перед Новым годом и Рождеством. Он напомнил, что впереди нас ждут семейные праздники, а потому пожелал всем провести это время в кругу своей семьи.

Екатерина Хмелева
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