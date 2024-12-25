Опрос: Каждый второй россиянин считает важным дарить детям отечественные игрушки

Настольные игры и конструкторы стабильно входят в пятерку самых популярных игрушек, с которыми играли в детстве россияне разных возрастов. Об этом говорится в материалах исследования, которое провело Российское Общество «Знание» совместно с ВЦИОМ. Молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет отмечает, что в их детстве также были популярны радиоуправляемые игрушки и видеоигры (32%), а вот респонденты старше 60 лет чаще вспоминают самодельные игрушки (31%) и спортивный инвентарь, включая мячи, скакалки и самокаты (46%).

Согласно результатам опроса, на Новый год детям чаще всего дарят сладкие наборы (36%) и творческие игры (23%). При выборе игр и игрушек на праздник россияне также предпочитают конструкторы (16%), книги (16%), настольные игры (14%), одежду (14%) и мягкие игрушки или куклы (13%).

Также исследование затронуло вопрос доступности отечественных игрушек. Практически каждый второй респондент (48%) считает, что в российских магазинах недостаточно игрушек, отражающих традиции российской культуры и истории (сказок, фольклора, народных персонажей), в то время как около трети (35%) уверены в их достаточности. Кроме того, 51% опрошенных считают важным дарить детям на Новый год игрушки отечественного производства, что подчеркивает потребность в поддержке местного производства и сохранении культурного наследия через индустрию игрушек.