СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по Льгову американскими ракетами
Следственный комитет России начал расследование уголовного дела о террористическом акте, направленном против мирного населения Льгова в Курской области. Дело возбудили по части 3 статьи 205 УК — теракт, который привел к гибели людей.
«Боевики из вооружённых формирований Украины использовали удалённые средства нападения, чтобы нанести ракетный удар по Льгову, где находились мирные граждане. В итоге есть погибшие и раненые. Также пострадали важные гражданские объекты», — говорится в сообщении СК.
В рамках предварительного следствия выяснят, кто именно из украинских военных подразделений принимал участие в этом преступлении. Всех причастных привлекут к уголовной ответственности, добавили в СК РФ.
Напомним, Вооружённые силы Украины обстреляли американскими ракетами город Льгов в Курской области утром 25 декабря. В результате атаки погибли три женщины, ещё один житель позднее скончался в больнице.
Life.ru