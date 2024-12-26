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Регион
25 декабря, 21:48

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по Льгову американскими ракетами

Следственный комитет России начал расследование уголовного дела о террористическом акте, направленном против мирного населения Льгова в Курской области. Дело возбудили по части 3 статьи 205 УК — теракт, который привел к гибели людей.

«Боевики из вооружённых формирований Украины использовали удалённые средства нападения, чтобы нанести ракетный удар по Льгову, где находились мирные граждане. В итоге есть погибшие и раненые. Также пострадали важные гражданские объекты», — говорится в сообщении СК.

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В рамках предварительного следствия выяснят, кто именно из украинских военных подразделений принимал участие в этом преступлении. Всех причастных привлекут к уголовной ответственности, добавили в СК РФ.

Напомним, Вооружённые силы Украины обстреляли американскими ракетами город Льгов в Курской области утром 25 декабря. В результате атаки погибли три женщины, ещё один житель позднее скончался в больнице.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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