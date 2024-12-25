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25 декабря, 16:21

Клемешов: Во Льгове запустили горячую линию после обстрела ВСУ

Во Льгове Курской области администрация города открыла горячую линию по вопросам помощи пострадавшим после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Клемешов.

«Администрация города Льгова Курской области открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения пострадавших и их родственников во Льгове:  +7 (47140) 2-04-80 и 112. Звонки принимаются круглосуточно», — написал Клемешов.

Момент и последствия удара ВСУ по Льгову Курской области засняли на видео
Момент и последствия удара ВСУ по Льгову Курской области засняли на видео

Напомним, что утром 25 декабря ВСУ нанесли ракетные удары по Курской области. В результате обстрела Льгова американскими ракетами погибли три женщины. Позднее число жертв выросло до четырёх.

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Ольга Сливченко
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