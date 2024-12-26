Новые санкции Евросоюза обрушили цены на сжиженный газ в России

Биржевые цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), состоящий из пропана и бутана, резко снизились в России после вступления в силу санкций Евросоюза, направленных на ограничение его импорта. Как сообщает агентство Reuters, стоимость тонны СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала с 31 тысячи рублей в конце ноября до 17,1 тысячи рублей к 25 декабря.

Санкции, предложенные Польшей ещё в прошлом году, вступили в силу 20 декабря, что привело к избыточным поставкам на внутренний рынок. СУГ используется в качестве автомобильного топлива, для отопления и производства нефтехимии.

Согласно данным источника, некоторые партии топлива сейчас продаются по 14 тысяч рублей за тонну, что значительно ниже цен при экспорте в Польшу, где компании могли получать около 23 тысяч рублей за тот же объём. Для компенсации потерь Россия наращивает экспорт СУГ в Китай, Монголию, Грузию, Армению, Азербайджан и Афганистан.