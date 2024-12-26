Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 23:08

Новые санкции Евросоюза обрушили цены на сжиженный газ в России

Reuters: Цены на газ в России упали вдвое после новых санкций Евросоюза

Биржевые цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), состоящий из пропана и бутана, резко снизились в России после вступления в силу санкций Евросоюза, направленных на ограничение его импорта. Как сообщает агентство Reuters, стоимость тонны СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала с 31 тысячи рублей в конце ноября до 17,1 тысячи рублей к 25 декабря.

Санкции, предложенные Польшей ещё в прошлом году, вступили в силу 20 декабря, что привело к избыточным поставкам на внутренний рынок. СУГ используется в качестве автомобильного топлива, для отопления и производства нефтехимии.

Согласно данным источника, некоторые партии топлива сейчас продаются по 14 тысяч рублей за тонну, что значительно ниже цен при экспорте в Польшу, где компании могли получать около 23 тысяч рублей за тот же объём. Для компенсации потерь Россия наращивает экспорт СУГ в Китай, Монголию, Грузию, Армению, Азербайджан и Афганистан.

Новак: Зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту газа из РФ
Новак: Зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту газа из РФ

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу по различным маршрутам, а не только через Украину. По его словам, ситуация с запасами газа в ЕС остаётся напряжённой, и после прекращения поставок из России она может ухудшиться ещё больше. Напомним, премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил планы остановить прокачку российского газа 1 января 2025 года с 7:00 (6:00 по московскому времени).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vchal

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Новости экономики
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar