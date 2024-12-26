Жители сёл Приморского края пожаловались на леопардов, которые нападают на собак

Случаи гибели собак, ставших жертвами дальневосточного леопарда зафиксированы в Приморском крае, в частности в селе Андреевка Хасанского района, а также в других населённых пунктах региона. Информацию об этом предоставили специалисты центра «Амурский тигр», которые занимаются наблюдением за популяцией редких хищников.

Собака стала жертвой нападения леопарда. Фото © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Инцидент в Андреевке произошёл 22 декабря, когда на месте происшествия были найдены чёткие следы хищника. Специалисты установили, что это был не тигр. Следы принадлежали более мелкому зверю, что указывает на леопарда.

След леопарда. Фото © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Накануне один из местных жителей Андреевки заметил леопарда и снял его на видео. В селе Гранатовка Октябрьского района за три дня хищник унёс трёх собак. Следы этого животного также были найдены в селе Тихое Надеждинского района, где погибли три собаки.

Местный житель заметил леопарда в Андреевке. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Экологи центра «Амурский тигр» отмечают, что такие инциденты связаны с тем, что хищники ищут пищу вблизи человеческих поселений. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают меры для предотвращения дальнейших происшествий.