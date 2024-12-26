Владелец снятой с аукциона картины XVI века добился в суде её возвращения в Россию

Владельцу картины XVI века «Мастерская» фламандского художника Херри мет де Блеса удалось в российском суде добиться её возврата в Россию после того, как её сняли с торгов на аукционе Sotheby's. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 2020 году собственник согласился продать картину фирме Alexis Ashot Ltd. на рынке изящных искусств. Было уговорено, что если достойное предложение не поступит до 21 октября 2021 года, то агент вернёт её владельцу. Полотно было выставлено на торги, но его быстро оттуда убрали. Представитель вышеупомянутой фирмы заявил, что к ним пришли граждане Швейцарии, заявившие о краже произведения и уголовном деле. Владелец начал настаивать, чтобы холст ему вернули, но агент отказался, отметив, что картина осталась на хранении в Sotheby's.

Затем начался суд, которому доводы ответчика не показались исчерпывающими. В материалах сказано, что достоверных доказательств о наличии уголовного дела так и не было представлено. Вместо этого он показал чёрно-белую фотографию с изображением на заднем плане картины, снятой в угловом ракурсе, со штампом прокуратуры кантона Цюрих. Руководствуясь лишь этим, идентичность спорной картины было невозможно определить.

Собственник пошёл в Хамовнический суд Москвы с иском обязать агента вернуть ему картину. Ответчик направил встречный иск, в котором просил избавить его от обязательств о возврате, поскольку полотно до сих пор у аукционного дома, а возвращать его там никто не намерен. В подтверждение своих слов он показал письмо от Sotheby's, где говорится лишь о том, что холст был выставлен на торги, но уже вскоре его сняли с аукциона. Причины, по которой так случилось, не называется. Суд встал на сторону истца, обязав ответчика вернуть картину.