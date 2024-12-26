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Регион
26 декабря, 07:36

Президент Шри-Ланки в письме Путину подтвердил интерес ко вступлению в БРИКС

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в своём письме к российскому лидеру Владимиру Путину отметил интерес страны к вступлению в БРИКС. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» посол Шри-Ланки в Москве Пакир Амза.

«Шри-Ланка заявила о своем намерении стать частью БРИКС в письме, отправленном президенту Путину от имени Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и надеемся на положительный ответ», — добавил он.

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Ранее министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил о решении республики подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития. По его словам, Коломбо рассматривает это объединение как эффективную платформу для достижения взаимовыгодного сотрудничества, мира и развития через укрепление многосторонних отношений в соответствии с Уставом ООН.

БРИКС изначально состоял из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, однако с 2024 года количество участников увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, ещё около двух десятков стран выразили желание присоединиться к этому блоку.

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Марина Фещенко
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