Аферисты из Сибири развели семью москвички на 22 миллиона, заставив продать авто и набрать займов

Двух ранее судимых мошенников из Новосибирска задержали после того, как они развели семью москвички на 22 миллиона рублей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, аферистов поймало сотрудники уголовного розыска УВД по Северному административному округу столицы.

Потерпевшая рассказала, что ей, а позже и членам её семьи звонили неизвестные, представившиеся работниками службы безопасности банка. Они сообщили, что злоумышленники якобы получили доступ к личным данным и оформили кредиты от их имени. Незнакомцы убедили потерпевших перевести все свои сбережения на так называемые «безопасные счета», продать автомобиль и набрать многомиллионные займы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в аэропорту Шереметьево при посадке в самолет был задержан один из подозреваемых, позднее в Подмосковье – его предполагаемый сообщник. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Ирина Волк.