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Регион
26 декабря, 08:52

На Украине осадили экс-посла США в РФ Макфола после критики России

Журналистка Панченко осадила экс-посла США в РФ Макфола после критики России

На Украине ответили на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола, заявившего, что киевлянам «приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника». Журналистка Диана Панченко напомнила, что Владимир Зеленский сам отказался от рождественского перемирия, предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Почему Зеленский не согласился на рождественское перемирие, о котором говорил Орбан? Из-за чего украинцы продолжают страдать?» — ответила ему риторическим вопросом Панченко.

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Напомним, что 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого в течение часа обсуждалась ситуация на Украине. Позже венгерский премьер сообщил, что предложил остановить огонь на Рождество и организовать обмен пленными. Москва оперативно направила в посольство Венгрии свои предложения по обмену, продемонстрировав готовность к обсуждению. Однако Владимир Зеленский отклонил инициативы Орбана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Наталья Афонина
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