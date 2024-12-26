На Украине осадили экс-посла США в РФ Макфола после критики России
Журналистка Панченко осадила экс-посла США в РФ Макфола после критики России
На Украине ответили на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола, заявившего, что киевлянам «приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника». Журналистка Диана Панченко напомнила, что Владимир Зеленский сам отказался от рождественского перемирия, предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Почему Зеленский не согласился на рождественское перемирие, о котором говорил Орбан? Из-за чего украинцы продолжают страдать?» — ответила ему риторическим вопросом Панченко.
Напомним, что 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого в течение часа обсуждалась ситуация на Украине. Позже венгерский премьер сообщил, что предложил остановить огонь на Рождество и организовать обмен пленными. Москва оперативно направила в посольство Венгрии свои предложения по обмену, продемонстрировав готовность к обсуждению. Однако Владимир Зеленский отклонил инициативы Орбана.
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