На Украине осадили экс-посла США в РФ Макфола после критики России

На Украине ответили на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола, заявившего, что киевлянам «приходится прятаться в бомбоубежищах во время праздника». Журналистка Диана Панченко напомнила, что Владимир Зеленский сам отказался от рождественского перемирия, предложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.