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Регион
26 декабря, 08:29

42-летняя актриса Светлана Устинова впервые стала мамой

Светлана Устинова во время беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ svetaustinova

Светлана Устинова во время беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ svetaustinova

42-летняя российская актриса Светлана Устинова сообщила, что в этом году впервые стала мамой, опубликовав беременную фотографию. Снимок появился у неё в аккаунте в соцсети.

«Спасибо, 2024», — подписала фото Устинова.

Её муж — продюсер Илья Стюарт — также опубликовал недвусмысленную фотографию, но на ней уже появился и сам ребёнок.

Илья Стюарт с ребёнком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ svetaustinova

Илья Стюарт с ребёнком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ svetaustinova

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Таким образом, Светлана Устинова пополнила список российских знаменитостей, решивших помочь стране с улучшением демографии в 2024 году. На свет потомство уже произвели актрисы Елизавета Арзамасова, Анна Хилькевич, Дарья Мельникова и Марина Федункив, но это далеко не весь чарт.

Владимир Озеров
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