42-летняя актриса Светлана Устинова впервые стала мамой
Светлана Устинова во время беременности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ svetaustinova
42-летняя российская актриса Светлана Устинова сообщила, что в этом году впервые стала мамой, опубликовав беременную фотографию. Снимок появился у неё в аккаунте в соцсети.
«Спасибо, 2024», — подписала фото Устинова.
Её муж — продюсер Илья Стюарт — также опубликовал недвусмысленную фотографию, но на ней уже появился и сам ребёнок.
Илья Стюарт с ребёнком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ svetaustinova
Таким образом, Светлана Устинова пополнила список российских знаменитостей, решивших помочь стране с улучшением демографии в 2024 году. На свет потомство уже произвели актрисы Елизавета Арзамасова, Анна Хилькевич, Дарья Мельникова и Марина Федункив, но это далеко не весь чарт.