42-летняя актриса Светлана Устинова впервые стала мамой

42-летняя российская актриса Светлана Устинова сообщила, что в этом году впервые стала мамой, опубликовав беременную фотографию. Снимок появился у неё в аккаунте в соцсети.

«Спасибо, 2024», — подписала фото Устинова.

Её муж — продюсер Илья Стюарт — также опубликовал недвусмысленную фотографию, но на ней уже появился и сам ребёнок.

Илья Стюарт с ребёнком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ svetaustinova