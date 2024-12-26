Готовивший подрыв одного из руководителей Минобороны имел псевдоним «Тесла»

Задержанный злоумышленник, планировавший покушение на одного из руководителей Министерства обороны России, имел псевдоним «Тесла». Об этом сообщил в четверг телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ.

Согласно информации ФСБ, украинские спецслужбы намеревались взорвать одного из высокопрофильных руководителей Минобороны России в его служебном автомобиле с использованием бомбы, замаскированной под пауэрбанк. Агент должен был подойти к офицеру через своего тестя, который работал водителем служебного авто. Задержанный подтвердил, что взрывное устройство планировалось заложить под машину, на которой тесть иногда приезжал домой. По данным российских спецслужб, подготовку теракта также содействовала жена агента, проживающая в Миргороде Полтавской области Украины.