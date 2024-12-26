Песков: Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под Актау

Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под казахстанским Актау, нужно дождаться до выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент идёт следствие. Любой авиаинцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать гипотезы было бы неверно. И мы делать этого не будем, дождёмся результатов следствия», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что накануне Владимир Путин от своего имени, и от имени от всех участников саммита СНГ выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.