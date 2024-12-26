Песков: Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под Актау
Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев
Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под казахстанским Актау, нужно дождаться до выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент идёт следствие. Любой авиаинцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать гипотезы было бы неверно. И мы делать этого не будем, дождёмся результатов следствия», — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что накануне Владимир Путин от своего имени, и от имени от всех участников саммита СНГ выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял близких, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, что утром 25 декабря в 09:28 недалеко от аэропорта Актау (Казахстан) произошла катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, среди них: 16 граждан России, 42 гражданина Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство ещё одного человека уточняется. В результате 38 человек погибли, выжило 29, в том числе 9 россиян.