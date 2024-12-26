Целью подрывника из Москвы с заминированной грамотой оказался глава «Архангела»

В Москве силовики задержали подозреваемых, которые пытались взорвать главу добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова, заложив бомбу в подарочную грамоту. Об этом ТАСС рассказал куратор проекта Виталий Романов.

«В Москве сотрудниками спецслужб предотвращен теракт. 22 декабря Михаилу пытались вручить заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой. Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России. Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны сразу», — пояснил он.