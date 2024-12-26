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Регион
26 декабря, 10:54

Целью подрывника из Москвы с заминированной грамотой оказался глава «Архангела»

Диверсанты попытались вручить грамоту с бомбой главе проекта «Архангел» в Москве

В Москве силовики задержали подозреваемых, которые пытались взорвать главу добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова, заложив бомбу в подарочную грамоту. Об этом ТАСС рассказал куратор проекта Виталий Романов.

«В Москве сотрудниками спецслужб предотвращен теракт. 22 декабря Михаилу пытались вручить заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой. Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России. Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны сразу», — пояснил он.

Бомбу оперативно обезвредили, никто не пострадал. Сам проект «Архангел» появился в 2022 году после начала СВО. Энтузиасты объединились, чтобы помогать российским военнослужащим защищать родину. Одни из основных направлений «Архангела» — разрабатывать и тестрровать дроны, а также обучать солдат управлению ими.

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Накануне сообщалось, что ФСБ России задержала четырёх граждан, которые планировали устроить серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей. Все они были завербованы спецслужбами Украины. Также ведомство показало кадры допроса подозреваемых.

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Татьяна Миссуми
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