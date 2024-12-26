Шесть бригад ВСУ на HMMWV и Senator за 11 контратак не смогли остановить прорыв Армии России
ВСУ потеряли 490 военных, две HMMWV и один Senator в 11 провальных контратаках
ВСУ потеряли свыше 490 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV и канадский Senator за сутки в 11 провальных контратаках. Жёсткий отпор украинским солдатам дали подразделения группировки российских войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.
Наши военные продвинулись по переднему краю и заставили отступить три егерские бригады ВСУ, два подразделения морской пехоты и бригаду нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Новоукраинка, Новотроицкое, Надеждинка, Дзержинск, Щербиновка, Петровского, Шевченко и Красноармейск ДНР.
«Отражено 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США и Senator канадского производства, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — отметили героические шаги «Центра» в ведомстве.
А накануне стало известно об освобождении села Новый Труд близ Красноармейска. Взять территорию под свой контроль бойцы ВС РФ группировки «Центр» смогли благодаря решительным и наступательным действиям. Минобороны показало видео битвы за населённый пункт.
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