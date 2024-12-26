ВСУ потеряли свыше 490 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV и канадский Senator за сутки в 11 провальных контратаках. Жёсткий отпор украинским солдатам дали подразделения группировки российских войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Наши военные продвинулись по переднему краю и заставили отступить три егерские бригады ВСУ, два подразделения морской пехоты и бригаду нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Новоукраинка, Новотроицкое, Надеждинка, Дзержинск, Щербиновка, Петровского, Шевченко и Красноармейск ДНР.