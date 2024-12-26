Киркоров пожаловался, что три года не может въехать в свою законную квартиру в Москве

Филипп Киркоров рассказал, как идут дела с ремонтом в его новой квартире в центре Москвы, которую он купил три года назад за миллиард рублей. В беседе с журналистами поп-король пожаловался, что не может въехать туда из-за нескончаемого ремонта.

«В свой пентхаус я никак не могу въехать: пока идёт ремонт, и этому ремонту нет конца. <…> Я такой придира! То не так, это не то... Но уже хочется очень пожить там, потому что мне нужна московская резиденция», — процитировали исполнителя на сайте MK.ru.

Сейчас артист вынужден мотаться со съёмок за город, где он живёт с детьми и отцом. В этом сумасшедшем графике бывшему мужу Аллы Пугачёвой хочется иметь место, где можно переодеться, выспаться и посидеть одному на террасе, не тратя много денег на поездки.