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26 декабря, 12:13

Движение судов через Босфор перекрыли из-за ЧП на шедшем в Россию танкере

Пролив Босфор перекрыли из-за проблем у следовавшего в Россию танкера

Транзит судов через пролив Босфор был временно приостановлен из-за возникших у танкера, который направлялся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

«Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию», — сказано в тексте заявления.

Известно, что судно с панамским флагом, длина которого 274 метра, держало путь в Новороссийск.

Стало известно, что творилось на российском судне у берегов Испании после взрывов
Стало известно, что творилось на российском судне у берегов Испании после взрывов

А ранее ЧП произошло на российском судне Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море. Оно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, двое пропали без вести. «Медведица» вышла из Санкт-Петербурга 15 дней назад и 22 января должна была прибыть в порт Владивостока. Причиной крушения российского сухогруза оказался теракт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Владимир Озеров
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