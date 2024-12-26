Движение судов через Босфор перекрыли из-за ЧП на шедшем в Россию танкере
Пролив Босфор перекрыли из-за проблем у следовавшего в Россию танкера
Транзит судов через пролив Босфор был временно приостановлен из-за возникших у танкера, который направлялся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
«Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию», — сказано в тексте заявления.
Известно, что судно с панамским флагом, длина которого 274 метра, держало путь в Новороссийск.
А ранее ЧП произошло на российском судне Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море. Оно потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа были спасены, двое пропали без вести. «Медведица» вышла из Санкт-Петербурга 15 дней назад и 22 января должна была прибыть в порт Владивостока. Причиной крушения российского сухогруза оказался теракт.
Shutterstock / FOTODOM / frantic00