Движение судов через Босфор перекрыли из-за ЧП на шедшем в Россию танкере

Транзит судов через пролив Босфор был временно приостановлен из-за возникших у танкера, который направлялся в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

«Босфор временно перекрыт для транзита судов в обе стороны из-за технических неполадок у танкера Cordelia Moon, следовавшего из турецкого порта Ялова в Россию», — сказано в тексте заявления.

Известно, что судно с панамским флагом, длина которого 274 метра, держало путь в Новороссийск.