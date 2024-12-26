Эйсмонт: Для Лукашенко в России и дрова, и топоры «всегда наготове»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко колет дрова, чтобы «разгрузиться». Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Сегодня Александр Григорьевич опять выбрал свой традиционный вид разгрузки», — ответила она на вопрос журналистов на полях саммита глав государств ЕАЭС.

Пресс-секретарь отметила, что для президента Белоруссии это, с одной стороны, возможность отвлечься на свежем воздухе через физическую активность, а с другой — привычное занятие, поддерживающее его в хорошей форме. Она добавила, что это стало частью его образа жизни. Эйсмонт отметила, что России для Лукашенко дрова и топоры всегда наготове.