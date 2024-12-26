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26 декабря, 15:50

Никакого криминала: Стало известно, кем работали родители Кевина из фильма «Один дома»

Hollywood Reporter: Режиссёр «Один дома» назвал профессии родителей Кевина

Кадр из фильма © «Один дома», режиссер Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk

Кадр из фильма © «Один дома», режиссер Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk

Режиссёр культового фильма «Один дома» Крис Коламбус раскрыл секрет, который не давал покоя многим поклонникам новогодней кинокартины на протяжении долгого времени. Он назвал профессии матери и отца Кевина Маккалистера, которого случайно забыли одного в шикарном особняке в канун семейного праздника.

Какие же должности нужно занимать в Чикаго, чтобы позволить себе жить и содержать дом семейства Маккалистеров? На самом деле, всё не так сложно и запутано, а главное — никакого криминала.

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«Кейт Маккаллистер (мама Кевина — прим. Life.ru) была очень успешным модельером», — сообщил изданию Hollywood Reporter Крис Коламбус.

По словам режиссёра на это указывают манекены в подвале дома. А вот к отцу Кевина — Питеру — вопросов больше.

«Отец мог работать в рекламе, но я не помню, чем именно он занимался», — признался режиссёр.

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Несмотря на то, что в те годы в Чикаго активно действовали преступные группы, глава семейства Маккаллистеров никакого отношения к криминалу не имел.

Ранее режиссёр фильма «Один дома» раскрыл и другой секрет — почему в картине появился Дональд Трамп. Оказалось, что сцена с политиком и бизнесменом стала платой за съёмки в его отеле.

Ольга Сливченко
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