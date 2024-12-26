Никакого криминала: Стало известно, кем работали родители Кевина из фильма «Один дома»

Режиссёр культового фильма «Один дома» Крис Коламбус раскрыл секрет, который не давал покоя многим поклонникам новогодней кинокартины на протяжении долгого времени. Он назвал профессии матери и отца Кевина Маккалистера, которого случайно забыли одного в шикарном особняке в канун семейного праздника.

Какие же должности нужно занимать в Чикаго, чтобы позволить себе жить и содержать дом семейства Маккалистеров? На самом деле, всё не так сложно и запутано, а главное — никакого криминала.

«Кейт Маккаллистер (мама Кевина — прим. Life.ru) была очень успешным модельером», — сообщил изданию Hollywood Reporter Крис Коламбус.

По словам режиссёра на это указывают манекены в подвале дома. А вот к отцу Кевина — Питеру — вопросов больше.

«Отец мог работать в рекламе, но я не помню, чем именно он занимался», — признался режиссёр.

Несмотря на то, что в те годы в Чикаго активно действовали преступные группы, глава семейства Маккаллистеров никакого отношения к криминалу не имел.