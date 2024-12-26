Свежие или замороженные? Перечислены самые полезные фрукты в зимнее время

На полках российских магазинов даже зимой много фруктов и овощей. Однако по вкусовым качествам они значительно уступают тем, что продаются летом. В особенности это касается помидоров и огурцов, которые внешне могут выглядеть красиво, но на вкус быть водянистыми. Что делать в такой ситуации, рассказала Пятому каналу фитнес-нутрициолог и консультант по здоровому образу жизни Елена Ветрогонская.

Россиянам назвали полезные и доступные зимой продукты. Видео © Пятый канал

По словам эксперта, лучше отказаться от покупки фруктов и овощей, для которых сейчас не сезон. Они не только невкусные, но и нередко содержат химикаты. Избавиться от вредных веществ можно при помощи ванночки из питьевой воды, соли, уксуса или лимонного сока. Она хоть и вытянет из плодов всё ненужное, но вкусовые качества, увы, не улучшит.

Поэтому лучше делать упор на замороженные ягоды, овощи и фрукты. В частности, чёрную и красную смородину, бруснику, клюкву и малину. В морозилке они сохраняют все свои полезные свойства в течение зимы и остаются такими же вкусными, как и летом.