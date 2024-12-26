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Регион
26 декабря, 14:21

Бабушка перерезала горло 1,5-годовалому внуку в Хабаровском крае

В Хабаровске женщина предстанет перед судом за убийство 1,5-годовалого внука

В Хабаровском крае напившаяся вдрызг женщина зарезала ножом своего внука. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

История произошла в апреле 2024. Тогда 54-летняя обвиняемая находилась в городе Николаевск-на-Амуре вместе с полуторагодовалым внуком. Впитав в себя немалое количество «огненной воды» она вдруг обозлилась на ребёнка, схватилась за нож и пару раз полоснула его в области шеи. Мальчик скончался на месте, а бабушку задержали.

«Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу», — сказано в публикации.

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Останки убитого в 2004 году журналиста нашли в Петербурге по наводке «‎кровавого» полковника

Похожий случай произошёл летом в Красноярске, где 75-летний пенсионер зарезал свою 29-летнюю внучку и 2-летнюю правнучку прямо у них дома. Незадолго до убийства он поссорился с родственницей. Известно, что мужчина имеет психическое заболевание.

Обложка ©

Unsplash

Владимир Озеров
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