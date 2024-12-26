Бабушка перерезала горло 1,5-годовалому внуку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае напившаяся вдрызг женщина зарезала ножом своего внука. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

История произошла в апреле 2024. Тогда 54-летняя обвиняемая находилась в городе Николаевск-на-Амуре вместе с полуторагодовалым внуком. Впитав в себя немалое количество «огненной воды» она вдруг обозлилась на ребёнка, схватилась за нож и пару раз полоснула его в области шеи. Мальчик скончался на месте, а бабушку задержали.