Делегация РФ выступила на Международной междисциплинарной конференции в Замбии
Международная междисциплинарная конференция в Замбии. Фото © Предоставлено Life.ru
Российская делегация от РЭУ им. Плеханова посетила Замбию, чтобы поучаствовать в Международной междисциплинарной конференции (IMDC 2024), которую организовали председатель совета Центра исследований и разработок Замбии доктор Ричард Силумбе и секретарь совета Университета информации и коммуникаций Мэйб Калумба. Темой мероприятия стало «Содействие обмену знаниями и инновационной конкурентоспособности для производственно-ориентированного развития».
Международная междисциплинарная конференция в Замбии. Фото © Предоставлено Life.ru
Одним из ключевых гостей стала Боемо Секгома, генсек Парламентского форума SADC. Она выступила на «Торжественном открытии Международной междисциплинарной конференции» и являлась председателем секции «Презентационные доклады BAMS, Бизнес и прикладные управленческие науки».
В конференц-центре Милунгуши представитель российской делегации поделилась своими наработками, направленными на развитие бизнеса, образования и культурного взаимодействия между РФ и африканскими странами. Одной из главных тем стало развитие взаимодействия в рамках БРИКС. Российский делегат подчеркнула, что сотрудничество в рамках организации укрепляет экономические и культурные связи, а также позволяет устойчиво развиваться. Также был произведён обмен практиками в муниципальном управлении, экологии и цифровизации.
Это междисциплинарная конференция, она собрала представителей всех направлений, всех профессий, от образования и бизнеса до культуры и науки. Приехали лучшие представители со всего мира, представили свои практики, свои проекты. Актуальность этого мероприятия в том, что люди хотят дружить, хотят встречаться, хотят работать вместе. Никакие обстоятельства не могут остановить движение и желание человека к лучшей жизни, к движению лучших умов по направлению и желанию обеспечить эту лучшую жизнь людям. Мы ходим по кругу, и почему бы не встретиться в одном месте? Вот эта конференция объединила тех людей, которые хотят сотрудничать, хотят работать вместе, независимо от стран и расстояний, просто потому что мы хотим лучшего будущего для этого мира.
По её словам, самое главное, что все участники конференции заинтересованы приехать на БРИКС и на форум «Россия — Африка», чтобы выразить своё почтение нашему президенту и представить бизнес и государственные проекты для сотрудничества с Россией.
«Эмоции переполняют, потому что Замбия — это моя страна, с моими ценностями, с уважительным отношением друг к другу, к любви, красоте и эстетике. Там живут необыкновенно красивые люди, и внешне, и внутренне. И красота когда-нибудь спасёт этот мир», — уверена Корягина.
Ранее в Кремле сообщили, что с 1 января ещё девять государств станут странами-партнёрами БРИКС. Подтверждения уже поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана. В России надеются, что новые участники будут активно участвовать в космических проектах.