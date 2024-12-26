Делегация РФ выступила на Международной междисциплинарной конференции в Замбии

Это междисциплинарная конференция, она собрала представителей всех направлений, всех профессий, от образования и бизнеса до культуры и науки. Приехали лучшие представители со всего мира, представили свои практики, свои проекты. Актуальность этого мероприятия в том, что люди хотят дружить, хотят встречаться, хотят работать вместе. Никакие обстоятельства не могут остановить движение и желание человека к лучшей жизни, к движению лучших умов по направлению и желанию обеспечить эту лучшую жизнь людям. Мы ходим по кругу, и почему бы не встретиться в одном месте? Вот эта конференция объединила тех людей, которые хотят сотрудничать, хотят работать вместе, независимо от стран и расстояний, просто потому что мы хотим лучшего будущего для этого мира.