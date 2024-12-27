В Москве скончалась женщина, в мае оставившая ребёнка с ДЦП без еды на 5 дней

В Москве скончалась 41-летняя женщина, ранее оставившая своего 12-летнего сына с ДЦП без присмотра на пять дней. По информации сайта MK.ru, 25 декабря на улице Воротынская у женщины случился эпилептический приступ.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в машине по пути в больницу. Родственники сообщили, что в день смерти она чувствовала себя плохо.

Напомним, в мае этого года женщина оказалась в центре скандала, когда её 12-летний сын был обнаружен истощённым и оставленным без присмотра в своей квартире на улице Соловьиная роща. Ребёнка нашёл дядя и доставил в реанимацию. После этого инцидента на женщину было заведено уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности. В ноябре суд приговорил её к 360 часам обязательных работ.

Сын погибшей после майского инцидента остался на попечении 64-летней бабушки со стороны матери. Ребёнок проживает в двухкомнатной квартире с бабушкой и дедушкой с вечера пятницы по утро понедельника, а в будни посещает реабилитационный центр.