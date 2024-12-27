Наёмница из Дании, воевавшая в Курской области за ВСУ, оказалась опытным солдатом

Обвиняемая в России в терроризме и наёмничестве 29-летняя гражданка Дании Аннабель Йоргенсен имеет профессиональный военный опыт. Как сообщает «Коммерсант», до участия в конфликте на стороне ВСУ, она служила в Вооружённых силах Дании и принимала участие в миссиях в Ираке.

По данным источников, Йоргенсен прибыла на Украину через территорию Польши, где прошла подготовку, после чего присоединилась к 7-му отдельному штурмовому батальону «Арей». В составе этого подразделения она участвовала в вооружённом вторжении в Курскую область. Позже девушка вернулась на родину.