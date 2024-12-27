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Регион
26 декабря, 22:58

Наёмница из Дании, воевавшая в Курской области за ВСУ, оказалась опытным солдатом

«Ъ»: Воевавшая под Курском наёмница из Дании оказалась профессиональным военным

Наёмница ВСУ из Королевства Дания Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / Следком

Наёмница ВСУ из Королевства Дания Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / Следком

Обвиняемая в России в терроризме и наёмничестве 29-летняя гражданка Дании Аннабель Йоргенсен имеет профессиональный военный опыт. Как сообщает «Коммерсант», до участия в конфликте на стороне ВСУ, она служила в Вооружённых силах Дании и принимала участие в миссиях в Ираке.

По данным источников, Йоргенсен прибыла на Украину через территорию Польши, где прошла подготовку, после чего присоединилась к 7-му отдельному штурмовому батальону «Арей». В составе этого подразделения она участвовала в вооружённом вторжении в Курскую область. Позже девушка вернулась на родину.

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Следственный комитет России 20 декабря выдвинул против неё обвинения в совершении террористического акта и наёмничестве. Сейчас ведомство продолжает расследовать возможные преступления, которые Йоргенсен могла совершить на территории России. Следственный комитет России методично выясняет личности всех бойцов Иностранного легиона ВСУ, принимающих участие в зверствах в Курской области. Ранее в список попал наёмник из Бразилии Лукаш Рибейру ди Жезус.

Артём Гапоненко
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