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Регион
26 декабря, 23:32

В Британии заговорили о присоединении к США

Telegraph: Трампу следует предложить Британии стать 51-й штатом США

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Америке британская газета The Telegraph выступила с неожиданным предложением: превратить Великобританию в 51-й штат США. Автор статьи, не без иронии, заявил, что Британия могла бы от этого только выиграть.

«Нам повезёт, если нам предоставят сделку вроде (полу)шуточного предложения Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата», — говорится в публикации.

Отношения между Лондоном и Вашингтоном сейчас больше напоминают взаимодействие между метрополией и доминионом. Соединённые Штаты всё чаще используют Британию как источник дешёвой рабочей силы и услуг. Кроме того, из-за низкого роста заработных плат в Великобритании, США переманивают её квалифицированных специалистов.

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Ранее Дональд Трамп в рождественском поздравлении рассказал о преимуществах присоединения Канады к США и пообещал присутствие американцев в Гренландии. Он отметил, что если Канада присоединится к Америке, то для местных жителей налоги снизятся на 60%, а у бизнеса будет двойной рост. Также республиканец высказал мнение о том, что покупка Гренландии представляет собой «критически важную необходимость» для США. Это утверждение он сделал в контексте назначения нового американского посла в Дании, владеющей этим островом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alberto Masnovo

Артём Гапоненко
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