В Британии заговорили о присоединении к США

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Америке британская газета The Telegraph выступила с неожиданным предложением: превратить Великобританию в 51-й штат США. Автор статьи, не без иронии, заявил, что Британия могла бы от этого только выиграть.

«Нам повезёт, если нам предоставят сделку вроде (полу)шуточного предложения Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата», — говорится в публикации.

Отношения между Лондоном и Вашингтоном сейчас больше напоминают взаимодействие между метрополией и доминионом. Соединённые Штаты всё чаще используют Британию как источник дешёвой рабочей силы и услуг. Кроме того, из-за низкого роста заработных плат в Великобритании, США переманивают её квалифицированных специалистов.