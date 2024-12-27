АНО «Диалог» подала иск в суд против Минюста США

АНО «Диалог» подала иск против США и Министерства юстиции Америки из-за обвинений ФБР в создании «фейковых» материалов и изъятии доменов. Иск был подан в окружной суд Пенсильвании.

«Мы упоминаемся всего в трёх пунктах из 158 в заявлении ФБР, и в этом документе отсутствуют какие-либо доказательства подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей», — заявил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак.

Первый официальный ответ на иск ожидается в течение ближайших 15 дней. В дальнейшем судебное разбирательство может проходить без присутствия журналистов, так как дело касается деталей расследования американских правоохранительных органов.