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Регион
27 декабря, 11:19

АНО «Диалог» подала иск в суд против Минюста США

АНО «Диалог» подала иск против США и Министерства юстиции Америки из-за обвинений ФБР в создании «фейковых» материалов и изъятии доменов. Иск был подан в окружной суд Пенсильвании.

«Мы упоминаемся всего в трёх пунктах из 158 в заявлении ФБР, и в этом документе отсутствуют какие-либо доказательства подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей», — заявил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак.

Первый официальный ответ на иск ожидается в течение ближайших 15 дней. В дальнейшем судебное разбирательство может проходить без присутствия журналистов, так как дело касается деталей расследования американских правоохранительных органов.

Этот иск является первым прецедентом подобного рода в судебной системе США.

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Напомним, российское АНО «Диалог» обвиняет ФБР и Правительство США в распространении фейков и подает иск в американский суд. 4 сентября 2024 года спецслужбы Штатов, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили АНО в распространении фейков, основываясь на показаниях всего лишь одного из агентов ФБР. Позже в АНО показали доказательства распространения фейков Белым домом и ФБР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTGanzo

Оксана Попова
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