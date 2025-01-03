Гороскоп на январь 2025: 5 знаков зодиака, которым Змея благоволит в новогодние каникулы

Новый 2025 год по китайскому гороскопу окажется под покровительством Деревянной Змеи, а в западной традиции — годом Венеры. Змея в китайской астрологии — символ мудрости, взвешенности решений и загадочности. Годы Змеи традиционно несут с собой перемены. В то же время Венера, покровитель года, ещё в Древней Греции ассоциировалась с чувственностью, элегантностью, нежностью и красотой. Рассказываем, кому из знаков зодиака можно рассчитывать на покровительство Змеи и Венеры.

Знак зодиака Телец (21 апреля – 20 мая)

Знак зодиака Телец. Венера — планета – управитель этого знака. Фото © Life.ru

Тельцы по гороскопу тоже оказываются под влиянием Венеры: это их вторая планета-управитель. Представители этого знака зодиака отличаются повышенной чувственностью, а также склонностью к полной самоотдаче в любви, искренней заботе о партнёре. Вместе с тем рождённые под знаком зодиака Телец вдумчивы и осторожны: эти качества особенно ценит Деревянная Змея, которая благоволит тем, кто сначала думает и только потом делает. Типичная для этого знака уверенность в себе, а также спокойствие позволят им в год Змеи 2025 с лёгкостью достигать всех своих целей. В новогодние каникулы ожидайте радостного времяпрепровождения в кругу семьи: домочадцы оценят вашу самоотдачу и щедро отблагодарят любовью и заботой. Кроме того, друзья и знакомые буквально задарят вас милыми подарками.

Знак зодиака Близнецы (21 мая – 21 июня)

Знак зодиака Близнецы. В новогодние каникулы у них будет много приятных хлопот. Фото © Life.ru

Это может показаться парадоксом, но Близнецам по гороскопу Зелёная Змея тоже благоволит. Несмотря на знаменитую импульсивность представителей этого знака зодиака, Змея оценит их способность быстро переключать внимание и делать несколько дел одновременно. Для символа 2025 года неважно, как быстро меняются ваши приоритеты, главное, чтобы они всегда были расставлены согласно твёрдой внутренней логике. Кроме того, Венера — одна из планет, косвенно управляющих Близнецами. Следовательно, год Венеры 2025 будет совпадать с лёгкой, воздушной энергией Близнецов. В новогодние каникулы людям, рождённым под этим знаком, стоит приготовиться к множеству приятных дел чуть ли не с 1 января: вас точно позовут на несколько вечеринок, а ещё предложат парочку возможностей для творческих коллабораций.

Знак зодиака Рак (22 июня – 22 июля)

Знак зодиака Рак. Их характер отлично сочетается как с Зелёной Змеёй, так и с планетой Венера. Фото © Life.ru

Планета Венера управляет также и знаком зодиака Рак, в меньшей степени, чем Луна, но влияние светила тоже существенно. Кроме того, энергия этого знака зодиака совпадает с системой ценностей Зелёной Змеи. Тонко чувствующие, мечтательные и эмоциональные Раки по гороскопу в начале года под покровительством Венеры могут наконец встретить свою половинку, если они одиноки. Или укрепить уже существующие отношения, если в паре. Глубокий внутренний мир этого знака зодиака тесно перекликается с чувственностью Венеры, а стремление довести любое дело до конца — с энергией Зелёной Змеи. В связи с этим уже в начале года вы с удивлением обнаружите, что проблемы, которые тревожили вас весь прошлый год, магическим образом исчезают. Но никакой магии в этом не будет: ваши прошлогодние усилия по решению этих проблем просто начнут давать свои плоды.

Знак зодиака Дева (24 августа – 23 сентября)

Знак зодиака Дева. Их склонность к порядку и планированию очень нравится Зелёной Змее. Фото © Life.ru

Знак зодиака Дева знаменит своей склонностью к контролю над ситуацией и долгосрочному планированию. Девы по гороскопу — очень практичный знак, высокие материи их интересуют только тогда, когда «на земле» всё уже в порядке и подчиняется строгому структурному распорядку. Эти качества приводят Зелёную Змею в восторг: планирование, структурность и практический ум — это то, что покровитель 2025 года особенно ценит в людях. Венера, кстати, является одним из соуправителей и этого знака: под влиянием этой планеты Дева по гороскопу раскрывается с другой стороны, чувственной и нежной. Новогодние каникулы станут для вас шикарным временем, чтобы составить подробный план на год, и первые пункты этого плана начнут сбываться уже к Рождеству. В начале года вас также порадуют успехи в творчестве или хобби.

Знак зодиака Весы (24 сентября – 23 октября)

Знак зодиака Весы. Тонко чувствующие ценители искусства, для которых новогодние каникулы будут насыщены интересными разговорами. Фото © Life.ru

Для Весов, самого воспитанного и чуткого из знаков зодиака, Венера — это главная планета-управитель. Для тех, кто рождён под этим знаком, особенно важны тёплые человеческие отношения. Из них получаются тонко чувствующие ценители искусства. Энергия Венеры будет благотворно влиять на весь 2025 год, и заметно это будет уже на новогодних каникулах. Ожидайте множества приятных встреч с друзьями и моря внимания от вашей второй половинки. Новые знакомства тоже будут насыщены приятными впечатлениями и интересными разговорами. Энергия Зелёной Змеи только усилит благотворное влияние Венеры.