10 питомцев, с которыми проводить новогодние праздники — одно удовольствие

Фото © Reddit / joncalhoun

"Лайфхак: подарите кошке свою собственную рождественскую ёлку — и будет ей счастье", — 120721.

Фото © Reddit / 120721

"Кошка застряла в ёлке", — WhyNotZoidbergPls.

Фото © Reddit / 120721

"Все начали публиковать реакции кошек на рождественские огоньки, и я решил присоединиться со своими красавцами", — stoneethan.

Фото © Reddit / stoneethan

"Установил свою первую рождественскую ёлку, и не прошло и пяти минут, как это милое создание нашло хорошее место для сна", — Helios-Soul.

Фото © Reddit / Helios-Soul

"Это Уиллоу, и это было её первое Рождество", — royalbluestatic.

Фото © Reddit / royalbluestatic

"Познакомьтесь с Ирис, моим лучшим рождественским подарком!" — Nutbasher.

Фото © Reddit / Nutbasher

Фото © Reddit / chermashnya

"С Новым годом!" — Mykoos.

Фото © Reddit / Mykoos

"Наши пушистые малыши позируют для праздничной фотографии", — pas294.