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5 января, 14:00

10 питомцев, с которыми проводить новогодние праздники — одно удовольствие

Наши четвероногие тоже обожают новогодние праздники. Чего только отношения котов с ёлками стоят! Собрали несколько смешных и милых кадров, которые передают праздничную атмосферу на 100 процентов.

"Рождественские собаки", — joncalhoun.

Фото © Reddit / joncalhoun

Фото © Reddit / joncalhoun

"Лайфхак: подарите кошке свою собственную рождественскую ёлку — и будет ей счастье", — 120721.

Фото © Reddit / 120721

Фото © Reddit / 120721

"Кошка застряла в ёлке", — WhyNotZoidbergPls.

Фото © Reddit / 120721

Фото © Reddit / 120721

"Все начали публиковать реакции кошек на рождественские огоньки, и я решил присоединиться со своими красавцами", — stoneethan.

Фото © Reddit / stoneethan

Фото © Reddit / stoneethan

"Установил свою первую рождественскую ёлку, и не прошло и пяти минут, как это милое создание нашло хорошее место для сна", — Helios-Soul.

Фото © Reddit / Helios-Soul

Фото © Reddit / Helios-Soul

"Это Уиллоу, и это было её первое Рождество", — royalbluestatic.

Фото © Reddit / royalbluestatic

Фото © Reddit / royalbluestatic

"Познакомьтесь с Ирис, моим лучшим рождественским подарком!" Nutbasher.

Фото © Reddit / Nutbasher

Фото © Reddit / Nutbasher

"Рождественские котики", — chermashnya.

Фото © Reddit / chermashnya

Фото © Reddit / chermashnya

"С Новым годом!" Mykoos.

Фото © Reddit / Mykoos

Фото © Reddit / Mykoos

"Наши пушистые малыши позируют для праздничной фотографии", — pas294.

Фото © Reddit / pas294

Фото © Reddit / pas294

7 историй от реальных людей, которые докажут, что новогодние чудеса — совсем не сказки
7 историй от реальных людей, которые докажут, что новогодние чудеса — совсем не сказки
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Reddit / pas294 / 120721

Сергей Трофимов
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