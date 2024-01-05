10 питомцев, с которыми проводить новогодние праздники — одно удовольствие
Наши четвероногие тоже обожают новогодние праздники. Чего только отношения котов с ёлками стоят! Собрали несколько смешных и милых кадров, которые передают праздничную атмосферу на 100 процентов.
"Рождественские собаки", — joncalhoun.
Фото © Reddit / joncalhoun
"Лайфхак: подарите кошке свою собственную рождественскую ёлку — и будет ей счастье", — 120721.
"Кошка застряла в ёлке", — WhyNotZoidbergPls.
"Все начали публиковать реакции кошек на рождественские огоньки, и я решил присоединиться со своими красавцами", — stoneethan.
Фото © Reddit / stoneethan
"Установил свою первую рождественскую ёлку, и не прошло и пяти минут, как это милое создание нашло хорошее место для сна", — Helios-Soul.
Фото © Reddit / Helios-Soul
"Это Уиллоу, и это было её первое Рождество", — royalbluestatic.
Фото © Reddit / royalbluestatic
"Познакомьтесь с Ирис, моим лучшим рождественским подарком!" — Nutbasher.
Фото © Reddit / Nutbasher
"Рождественские котики", — chermashnya.
Фото © Reddit / chermashnya
"С Новым годом!" — Mykoos.
Фото © Reddit / Mykoos
"Наши пушистые малыши позируют для праздничной фотографии", — pas294.
Фото © Reddit / pas294