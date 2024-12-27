Названа причина смерти фигуранта дела о пытках в саратовской больнице, найденного мёртвым в СИЗО

Фигурант дела о пытках в саратовской областной тюремной больнице (ОТБ-1) Виктор Шеянов умер в СИЗО-1 «Матросская Тишина» в Москве из-за хронических болезней. Об этом информирует столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН).