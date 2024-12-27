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27 декабря, 12:56

Названа причина смерти фигуранта дела о пытках в саратовской больнице, найденного мёртвым в СИЗО

Фигурант дела о пытках в ОТБ-1 Шеянов умер в СИЗО из-за хронических болезней

Фигурант дела о пытках в саратовской областной тюремной больнице (ОТБ-1) Виктор Шеянов умер в СИЗО-1 «Матросская Тишина» в Москве из-за хронических болезней. Об этом информирует столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН).

«25 декабря в больнице МСЧ-77 ФСИН России, находящейся на территории СИЗО-1, скончался обвиняемый Шеянов В. Предварительная причина смерти: хронические заболевания», — цитирует ответ ведомства РИА «Новости».

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Напомним, ранее сообщалось, что фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице Шеянов найден мёртвым в СИЗО в Москве. На его теле не было найдено следов насилия. Шеянов стал фигурантом громкого дела, связанного с пытками заключённых в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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