Российские боевые самолёты и новые образцы вооружения продолжают демонстрировать высокую эффективность в зоне СВО. Как пишет военный аналитик Драго Боснич для издания InfoBRICS, многоцелевые истребители Су-57, Су-34 и Су-35С де-факто завоевали господство в воздухе.

«Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве. <...> Помимо увеличения производства, российский истребитель пятого поколения Су-57 постоянно модернизируется для повышения боевых возможностей», — пишет Боснич.

Особое внимание автор материала уделил ракетному комплексу «Орешник», который, по его словам, является уникальным примером передовых технологий. Союзникам Киева пока не удалось создать аналог российской новинки, тогда как военно-промышленный комплекс РФ лишь продолжает набирать обороты.

«Западу остаётся только мечтать о таком вооружении», — уверен автор.

В публикации также упоминается зенитный комплекс С-500, который называют одной из самых инновационных систем противовоздушной обороны. Эксперт подчёркивает его способность эффективно реагировать на любые современные вызовы.