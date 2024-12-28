BLM 2.0: Сотрудники американской тюрьмы до смерти избили темнокожего заключённого
Заключённый скончался после избиения охранниками в тюрьме Нью-Йорка
Момент нападения на заключённого. Обложка © ag.ny.gov
В нью-йоркской тюрьме Марси 13 сотрудников исправительного учреждения до смерти избили 43-летнего заключённого Роберта Брукса. От полученных травм мужчина скончался на следующий день. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры штата.
Инцидент произошёл ещё 9 декабря. Кадры с насильственными действиями в отношении Брукса запечатлели нательные камеры офицеров. На них видно, как толпа людей в форме избивает закованного в наручники человека на медицинском столе.
Кадры избиения заключённого. Видео © ag.ny.gov
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о намерении уволить работников, которые принимали участие в избиении. Она призналась, что испытала шок от увиденного, назвав действия персонала «бессмысленным убийством». Власти начали официальное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Брукс отбывал 12-летний срок за нападение первой степени (причинение серьёзных физических травм с применением оружия) с 2017 года и был переведён в тюрьму Марси всего за несколько часов до того, как стал жертвой насилия. Результаты вскрытия ещё не завершены, но предварительные данные показывают, что причиной смерти могло стать чрезмерное сдавливание шеи и асфиксия.
Напомним, что прошлый подобный случай спровоцировал в США масштабные протесты. Та трагедия произошла в 2020 году в Миннеаполисе, где от действий полиции погиб 46-летний темнокожий мужчина Джордж Флойд.