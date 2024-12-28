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28 декабря, 05:13

BLM 2.0: Сотрудники американской тюрьмы до смерти избили темнокожего заключённого

Заключённый скончался после избиения охранниками в тюрьме Нью-Йорка

Момент нападения на заключённого. Обложка © ag.ny.gov

Момент нападения на заключённого. Обложка © ag.ny.gov

В нью-йоркской тюрьме Марси 13 сотрудников исправительного учреждения до смерти избили 43-летнего заключённого Роберта Брукса. От полученных травм мужчина скончался на следующий день. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры штата.

Инцидент произошёл ещё 9 декабря. Кадры с насильственными действиями в отношении Брукса запечатлели нательные камеры офицеров. На них видно, как толпа людей в форме избивает закованного в наручники человека на медицинском столе.

Кадры избиения заключённого. Видео © ag.ny.gov

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о намерении уволить работников, которые принимали участие в избиении. Она призналась, что испытала шок от увиденного, назвав действия персонала «бессмысленным убийством». Власти начали официальное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Брукс отбывал 12-летний срок за нападение первой степени (причинение серьёзных физических травм с применением оружия) с 2017 года и был переведён в тюрьму Марси всего за несколько часов до того, как стал жертвой насилия. Результаты вскрытия ещё не завершены, но предварительные данные показывают, что причиной смерти могло стать чрезмерное сдавливание шеи и асфиксия.

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Напомним, что прошлый подобный случай спровоцировал в США масштабные протесты. Та трагедия произошла в 2020 году в Миннеаполисе, где от действий полиции погиб 46-летний темнокожий мужчина Джордж Флойд.

Тимур Хингеев
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