BLM 2.0: Сотрудники американской тюрьмы до смерти избили темнокожего заключённого

В нью-йоркской тюрьме Марси 13 сотрудников исправительного учреждения до смерти избили 43-летнего заключённого Роберта Брукса. От полученных травм мужчина скончался на следующий день. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры штата.

Инцидент произошёл ещё 9 декабря. Кадры с насильственными действиями в отношении Брукса запечатлели нательные камеры офицеров. На них видно, как толпа людей в форме избивает закованного в наручники человека на медицинском столе.

Кадры избиения заключённого. Видео © ag.ny.gov

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о намерении уволить работников, которые принимали участие в избиении. Она призналась, что испытала шок от увиденного, назвав действия персонала «бессмысленным убийством». Власти начали официальное расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.