Движение поездов в Воронежской области восстановлено после удара БПЛА
В Воронежской области восстановили движение поездов на участке Пухово — Евдаково, которое было прервано из-за атаки украинских беспилотников. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев.
«Движение поездов на перегоне Пухово – Евдаково восстановлено. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, что на территории Воронежской области в результате падения обломков дрона была повреждена контактная сеть железной дороги. Это привело к задержке нескольких поездов. По официальным данным, всего за ночь в области сбили 28 БПЛА.
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