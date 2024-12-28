Медиков освободили от ответственности по статье о небезопасных услугах
Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому врачи освобождаются от уголовной ответственности по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Статья 238 Уголовного кодекса, касающаяся производства, хранения, перевозки и сбыта товаров и продукции, а также выполнения работ или оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, претерпевает изменения. В соответствии с ней, наказание за действия, приведшие по неосторожности к смерти двух и более человек, может составлять до 10 лет лишения свободы. Однако теперь в статью будет добавлено примечание, уточняющее, что случаи оказания медицинской помощи не подпадают под её действие.
Напомним, ранее депутаты Госдумы проголосовали поддержали закон, который ограждает врачей от необоснованного уголовного преследования по статье 238 УК РФ, подчеркнув особый статус медицины как сферы помощи, а не услуг. В Совете Федерации также одобрили освобождение врачей от уголовного наказания.
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