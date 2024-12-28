Медиков освободили от ответственности по статье о небезопасных услугах

Статья 238 Уголовного кодекса, касающаяся производства, хранения, перевозки и сбыта товаров и продукции, а также выполнения работ или оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, претерпевает изменения. В соответствии с ней, наказание за действия, приведшие по неосторожности к смерти двух и более человек, может составлять до 10 лет лишения свободы. Однако теперь в статью будет добавлено примечание, уточняющее, что случаи оказания медицинской помощи не подпадают под её действие.