Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

В течение дня у главы государства Владимира Путина может состояться важный международный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что граждан проинформируют, если он всё-таки произойдёт.

«Путин работает в Кремле. Мы не исключаем международного телефонного разговора, будем вас информировать, если он состоится», — сказал на брифинге Песков.