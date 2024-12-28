Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Песков: Сегодня у Путина может состояться международный телефонный разговор
В течение дня у главы государства Владимира Путина может состояться важный международный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что граждан проинформируют, если он всё-таки произойдёт.
«Путин работает в Кремле. Мы не исключаем международного телефонного разговора, будем вас информировать, если он состоится», — сказал на брифинге Песков.
Напомним, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своём намерении ещё раз переговорить с Путиным. Политик планирует обсудить с российским лидером конфликт на Украине. Разговор между Путиным и Шольцем до этого состоялся 15 ноября по инициативе Берлина.
Life.ru