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28 декабря, 10:00

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков: Сегодня у Путина может состояться международный телефонный разговор

В течение дня у главы государства Владимира Путина может состояться важный международный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что граждан проинформируют, если он всё-таки произойдёт.

«Путин работает в Кремле. Мы не исключаем международного телефонного разговора, будем вас информировать, если он состоится», — сказал на брифинге Песков.

Напомним, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своём намерении ещё раз переговорить с Путиным. Политик планирует обсудить с российским лидером конфликт на Украине. Разговор между Путиным и Шольцем до этого состоялся 15 ноября по инициативе Берлина.

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Life.ru

Полина Никифорова
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