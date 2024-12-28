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Регион
28 декабря, 10:50

Пашинян заявил, что его тест на ковид «наконец окончательно отрицательный»

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / URA.ru / Роман Наумов

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / URA.ru / Роман Наумов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его тест на вирус коронавирус после нескольких положительных результатов за неделю оказался отрицательным. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

«Результаты моего теста на CoViD наконец окончательно отрицательный», — написал Пашинян.

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Напомним, ранее стало известно, что Пашинян не приехал на неформальную встречу руководителей СНГ в России из-за ковида. Политик отметил, что 23 декабря он сдал тест, который оказался положительным, однако уже 25-го результат был отрицательным. Тем не менее после совещания с коллегами, Пашинян решил остаться в Армении, где позже сдал ещё один положительный тест. В результате он принял участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи.

Николай Рюмин
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