Пашинян заявил, что его тест на ковид «наконец окончательно отрицательный»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его тест на вирус коронавирус после нескольких положительных результатов за неделю оказался отрицательным. Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Пашинян не приехал на неформальную встречу руководителей СНГ в России из-за ковида. Политик отметил, что 23 декабря он сдал тест, который оказался положительным, однако уже 25-го результат был отрицательным. Тем не менее после совещания с коллегами, Пашинян решил остаться в Армении, где позже сдал ещё один положительный тест. В результате он принял участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи.