Путин обсудил с Совбезом сотрудничество в Каспийском регионе

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На повестке дня — международное сотрудничество в Каспийском регионе и некоторые другие вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин проводит совещание с постоянными членам Совбеза. Видео © kremlin.ru

«Обсудим с вами сегодня несколько вопросов, работая с нашими ближайшими друзьями, коллегами, партнёрами, союзниками. И начнём с вопроса взаимодействия в Каспийском регионе», — заявил российский лидер, открывая мероприятие.

В совещании также приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.