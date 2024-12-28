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28 декабря, 11:59

Подконтрольный Киеву Красноармейск полностью остался без света

Находящийся под контролем ВСУ Красноармейск (украинское название — Покровск) остался без света. Об этом сообщила в своём телеграм-канале назначенная киевским режимом военная администрация.

«Весь Покровск аварийно обесточен. Энергетики выясняют причину исчезновения электричества», — указано в сообщении.

Телеканал Espreso сообщает, что на Украине применяют графики почасовых отключений бытовых потребителей и ограничение мощности для промышленности в связи с дефицитом мощности в энергосистеме.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что потеря ВСУ Красноармейска станет ударом по металлургии на Украине. С его мнением согласно и агентство Reuters, которое писало, что освобождение Красноармейска Армией РФ станет одной из значительных утрат для Украины в последнее время. Всё дело в том, что этот город остаётся одним из главных оборонительных узлов ВСУ на данном участке фронта. Кроме того, один из основных центров угольной промышленности.

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Shutterstock / FOTODOM / Marina Aziera

Никита Никонов
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