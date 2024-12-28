Подконтрольный Киеву Красноармейск полностью остался без света

Телеканал Espreso сообщает, что на Украине применяют графики почасовых отключений бытовых потребителей и ограничение мощности для промышленности в связи с дефицитом мощности в энергосистеме.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что потеря ВСУ Красноармейска станет ударом по металлургии на Украине. С его мнением согласно и агентство Reuters, которое писало, что освобождение Красноармейска Армией РФ станет одной из значительных утрат для Украины в последнее время. Всё дело в том, что этот город остаётся одним из главных оборонительных узлов ВСУ на данном участке фронта. Кроме того, один из основных центров угольной промышленности.