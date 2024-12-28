В Москве суд взыскал с капитана «Спартака» задолженность за капремонт

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года и за это время добился значительных успехов с командой, став чемпионом России в 2017 году, а также выиграв Кубок и Суперкубок страны в 2022 и 2017 годах соответственно. В текущем сезоне 30-летний полузащитник сыграл десять матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Он также является капитаном клуба. На международной арене Зобнин провёл 41 матч за сборную России, участвуя в чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы 2020 года