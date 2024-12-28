В Приднестровье предупредили о возможных отключениях газа с 28 декабря
В Приднестровье возможны временные отключения газоснабжения с 28 декабря в случае сокращения или прекращения поставок газа на территорию республики. Об этом сообщили на сайте компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».
«ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок природного газа на территорию Приднестровской Молдавской Республики», — говорится в сообщении.
Там предупредили, что отключение не затронет объекты агропромышленного комплекса, котельные для социальных учреждений, объекты общественного питания и торговли продуктами питания, если они не связаны с подачей газа другим потребителям и расположены в городе.
В компании уведомили, что газ для других коммерческих нужд поставляться не будет. С 1 января 2025 года будут отключены также физические лица. Исключения составят только многоквартирные дома, куда газ будет поставляться только для приготовления пищи.
Ранее Молдавии и Приднестровью предрекли блэкаут без российского газа. С 1 января Россия прекратит поставки газа в Молдавию, а Украина также остановит транзит. В результате этого жители республик могут столкнуться с отключением электроэнергии в новогодние праздники. Напомним, что парламент Молдавии принял решение о введении режима ЧС в стране на фоне энергетического кризиса. Тем временем Служба внешней разведки доложила, что президент Молдавии Майя Санду планирует подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. По данным российской спецслужбы, Санду отметила необходимость создания плана военной операции для установления «контроля над республикой».
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