В Минобороны заявили об отсутствии призывников в зоне СВО
Минобороны России: Призывники осенней кампании не направлялись в зону СВО
Минобороны РФ отчиталось о завершении осенней призывной кампании в России. По информации оборонного ведомства, новобранцы не были отправлены в пункты дислокации ВС РФ, расположенные в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — рассказали в МО.
Напомним, осенний призыв на срочную службу в армии России начинался 1 октября. В общей сложности Минобороны отчиталось о поступлении на службу в ВС 133 тысяч человек. Все отслужившие по призыву военнослужащие были своевременно уволены и направлены к местам их проживания.
VK / Минобороны РФ