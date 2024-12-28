В Минобороны заявили об отсутствии призывников в зоне СВО

Минобороны РФ отчиталось о завершении осенней призывной кампании в России. По информации оборонного ведомства, новобранцы не были отправлены в пункты дислокации ВС РФ, расположенные в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.