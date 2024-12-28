Зеленский анонсировал несколько «важных кадровых решений»
Владимир Зеленский в своём вечернем обращении к гражданам анонсировал несколько «важных кадровых решений». По его словам, указы будут объявлены в ближайшее время.
«И ещё кое-что. Мы готовим несколько важных кадровых решений», — сказал экс-комик в видеоролике,опубликованном в телеграм-канале.
Зеленский также заявил, что поручил правительственным чиновникам сделать всё возможное, совместно с Европейской комиссией и партнёрами в Европе, для поддержания стабильности энергетической системы.
В соцсетях появились предположения о возможных увольнениях ключевых фигур в военном руководстве Незалежной, включая главу украинской разведки Кирилла Буданова*. Кроме того, обсуждается возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Некоторые пользователи соцсетей считают, что существует вероятность одновременного увольнения обоих руководителей.
Ранее Зеленский закатил истерику после слов премьера Словакии Роберта Фицо о поставках электричества Киеву. Фицо сообщил о возможности лишения Украины электроэнергии в случае остановки транзита газа из РФ. По мнению экс-комика, премьер втягивает словаков в «попытки России причинить боль украинцам». Напомним, что лидер Словакии пригрозил прекратить поставки электроэнергии Незалежной, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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