Владимир Зеленский в своём вечернем обращении к гражданам анонсировал несколько «важных кадровых решений». По его словам, указы будут объявлены в ближайшее время.

«И ещё кое-что. Мы готовим несколько важных кадровых решений», — сказал экс-комик в видеоролике,опубликованном в телеграм-канале.

Зеленский также заявил, что поручил правительственным чиновникам сделать всё возможное, совместно с Европейской комиссией и партнёрами в Европе, для поддержания стабильности энергетической системы.

В соцсетях появились предположения о возможных увольнениях ключевых фигур в военном руководстве Незалежной, включая главу украинской разведки Кирилла Буданова*. Кроме того, обсуждается возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Некоторые пользователи соцсетей считают, что существует вероятность одновременного увольнения обоих руководителей.