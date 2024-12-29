Водитель грузовика пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области водитель грузового автомобиля получил ранения при атаке украинского беспилотника. Инцидент произошёл неподалеку от села Безымено в Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, дрон сбросил на автомобиль взрывное устройство. Мужчина получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы. Пострадавший был доставлен в районную больницу Грайворона, где ему оказали первую помощь. В дальнейшем пациента планируется перевести в горбольницу №2 Белгорода.