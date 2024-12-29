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Регион
29 декабря, 03:19

Число погибших при крушении Boeing 737 в Южной Корее достигло 62 человек

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее вновь возросло и достигло 62 человек, сообщает агентство Yonhap. При этом двух пассажиров удалось спасти.

Напомним, что авиакатастрофа с участием Boeing 737 компании Jeju Air, который следовал из Бангкока в Муан, произошла около 3:07 мск. Самолёт совершил посадку на фюзеляж и проскользил по полосе до ограждения, где взорвался. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. России среди них не было.

Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото
Разбившийся в Южной Корее Boeing 737 разорвало на части — фото
Обложка ©

X / Mario Nawfal

Анатолий Цейко
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