Число погибших при крушении Boeing 737 в Южной Корее достигло 62 человек
Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее вновь возросло и достигло 62 человек, сообщает агентство Yonhap. При этом двух пассажиров удалось спасти.
Напомним, что авиакатастрофа с участием Boeing 737 компании Jeju Air, который следовал из Бангкока в Муан, произошла около 3:07 мск. Самолёт совершил посадку на фюзеляж и проскользил по полосе до ограждения, где взорвался. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. России среди них не было.
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