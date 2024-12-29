AP: Шведские погребальные компании ищут землю для кладбищ на случай войны
Шведские похоронные компании активизировали поиски земельных участков для обустройства кладбищ. Они пригодятся стране в случае начала полномасштабной войны, сообщает агентство Associated Press.
По данным издания, эти шаги стали особенно актуальными после вступления государства в НАТО и нарастания напряжённости в Балтийском регионе, где Россия играет значительную роль. Кроме того, законодательство скандинавского государства требует, чтобы похоронные ассоциации были готовы к кризисам и всегда гарантировали наличие достаточной площади для захоронения гражданских в соответствии с рекомендациями национального секретариата Церкви Швеции.
«К сожалению, мы всё чаще осознаем, что война может произойти, и мы должны быть к этому готовы», — заявил эксперт Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям Ян-Олоф Олссон.
Ранее Североатлантический альянс заподозрили в подготовке к войне с Россией. Страны НАТО наращивают военный потенциал и расширяют оборонное производство. Однако у Москвы есть весомый аргумент в борьбе с агрессорами.
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