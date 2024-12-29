AP: Шведские погребальные компании ищут землю для кладбищ на случай войны

По данным издания, эти шаги стали особенно актуальными после вступления государства в НАТО и нарастания напряжённости в Балтийском регионе, где Россия играет значительную роль. Кроме того, законодательство скандинавского государства требует, чтобы похоронные ассоциации были готовы к кризисам и всегда гарантировали наличие достаточной площади для захоронения гражданских в соответствии с рекомендациями национального секретариата Церкви Швеции.