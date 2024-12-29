Лавров сравнил выход Карлсена на ЧМ в джинсах с нелепыми нарядами Зеленского

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришёл в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — заявил министр.

Напомним, во время второго дня турнира Карлсену выписали штраф, а также предъявили нарушение за несоблюдение дресс-кода. С девятого раунда шахматиста вовсе сняли, так как он отказался переодевать джинсы. Владимир Зеленский с начала СВО сменил пиджаки и брюки на свитера, стилизованные под военную форму. Недавно состоялась его встреча с избранным лидером США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, куда он также заявился непонятно в чём. Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал Зеленского гопником, над которым посмеиваются и не расценивают серьёзно.