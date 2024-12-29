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Регион
29 декабря, 05:49
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Лавров сравнил выход Карлсена на ЧМ в джинсах с нелепыми нарядами Зеленского

Владимир Зеленский и Магнус Карлсен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin / FIDE

Владимир Зеленский и Магнус Карлсен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin / FIDE

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил несоответствующий дресс-код шахматиста Магнуса Карлсена из Норвегии на чемпионате мира (ЧМ) с Владимиром Зеленским. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришёл в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — заявил министр.

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Напомним, во время второго дня турнира Карлсену выписали штраф, а также предъявили нарушение за несоблюдение дресс-кода. С девятого раунда шахматиста вовсе сняли, так как он отказался переодевать джинсы. Владимир Зеленский с начала СВО сменил пиджаки и брюки на свитера, стилизованные под военную форму. Недавно состоялась его встреча с избранным лидером США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, куда он также заявился непонятно в чём. Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал Зеленского гопником, над которым посмеиваются и не расценивают серьёзно.

Николай Рюмин
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