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29 декабря, 07:21

«Страшное дело»: Эксперт обвинил гаджеты в чрезмерной загруженности школьников

Эксперт Милкус обвинил гаджеты в чрезмерной загруженности школьников

Эксперт обвинил гаджеты в чрезмерной загруженности школьников. Обложка © freepik

Эксперт обвинил гаджеты в чрезмерной загруженности школьников. Обложка © freepik

Школьники проводят очень много времени в гаджетах, отметил эксперт в области образования, ведущий программы «Родительский вопрос» Александр Милкус, комментируя заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости рассмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке учащихся в 2025 году.

В эфире радио «Комсомольская правда» специалист привёл статические данные, согласно которым порядка 30% школьников в среднем пользуются гаджетами восемь часов в день, ещё около 30% — от четырёх до шести, остальные — до трёх часов. По его словам, если тратить восемь часов на сон и столько же на технику, то времени на учёбу не будет хватать.

«Вопрос — когда они делают домашние задания, если они сидят в гаджетах? Я думаю, что оценить это очень сложно, потому что и родители видят только краешек айсберга, и учителя по-разному задают. Я бы не рискнул сейчас вывести серединную какую-то медиану и говорить, что вот все загружены, просто страшное дело», — подчеркнул эксперт.

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Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты в 2025 году пересмотрят чрезмерную нагрузку школьников. В свою очередь, эксперты объяснили, как помочь детям при большой нагрузке в школах.

Борис Эльфанд
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