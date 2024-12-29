«Страшное дело»: Эксперт обвинил гаджеты в чрезмерной загруженности школьников

Школьники проводят очень много времени в гаджетах, отметил эксперт в области образования, ведущий программы «Родительский вопрос» Александр Милкус, комментируя заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости рассмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке учащихся в 2025 году.

В эфире радио «Комсомольская правда» специалист привёл статические данные, согласно которым порядка 30% школьников в среднем пользуются гаджетами восемь часов в день, ещё около 30% — от четырёх до шести, остальные — до трёх часов. По его словам, если тратить восемь часов на сон и столько же на технику, то времени на учёбу не будет хватать.