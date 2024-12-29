Меладзе в Новый год остался без корпоративов, заявил продюсер

Появление певца Валерия Меладзе на публике с неопрятной бородой указывает на то, что у него нет работы, заявил продюсер Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что не удивился внешнему виду артиста. По словам шоумена, музыкант рассчитывал на гастроли по России, но у него ничего не получилось.