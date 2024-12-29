Меладзе в Новый год остался без корпоративов, заявил продюсер
Продюсер Дворцов: Валерий Меладзе остался без новогодних корпоративов
Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian
Появление певца Валерия Меладзе на публике с неопрятной бородой указывает на то, что у него нет работы, заявил продюсер Сергей Дворцов. Он подчеркнул, что не удивился внешнему виду артиста. По словам шоумена, музыкант рассчитывал на гастроли по России, но у него ничего не получилось.
«По крайней мере, пока что внешний вид однозначно свидетельствует о том, что он остался без работы на новогоднюю ночь, на новогодние праздники», — цитирует продюсера портал «Страсти».