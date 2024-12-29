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Регион
29 декабря, 14:07

Окружённых в промзоне Курахово ВСУшников охватила паника

Рогов: Среди бойцов ВСУ, окружённых в промзоне в Курахово, царит паника

ВС РФ окружили группировку ВСУ в промышленной зоне западной части Курахово в ДНР. Украинские военные в панике. Таким заявлением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Группировка боевиков ВСУ в промзоне на данный момент находится в оперативном окружении. В их рядах царит паника», — приводит РИА «Новости» его слова.

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Ранее Life.ru сообщал, что вся жилая зона Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Известно, что во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения. Сейчас ВС РФ выдавливают противника с территории промзоны.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Мария Любицкая
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