Священник отреагировал на запрет Синода РПЦ заниматься балетом и шоу-бизнесом

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» посёлка Ермаково Вологодской области, священник Илья Севастьянов не огорчился из-за решения Священного синода РПЦ запретить священнослужителям заниматься балетом, шоу-бизнесом, профессиональным спортом, актёрским ремеслом, а также торговать на бирже и работать в коллекторских агентствах.

«Многие из этих профессий и так были запрещены соборами, только не было единого документа», — подчеркнул священник в беседе с РИА «ФедералПресс», добавив, что пока не ознакомился с полным документом.