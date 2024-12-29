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29 декабря, 14:14

Священник отреагировал на запрет Синода РПЦ заниматься балетом и шоу-бизнесом

Запрет заниматься балетом и шоу-бизнесом не огорчил священника Севастьянова

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» посёлка Ермаково Вологодской области, священник Илья Севастьянов не огорчился из-за решения Священного синода РПЦ запретить священнослужителям заниматься балетом, шоу-бизнесом, профессиональным спортом, актёрским ремеслом, а также торговать на бирже и работать в коллекторских агентствах.

«Многие из этих профессий и так были запрещены соборами, только не было единого документа», — подчеркнул священник в беседе с РИА «ФедералПресс», добавив, что пока не ознакомился с полным документом.

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Ранее Синод принял решение освободить митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Кроме того, в РПЦ объяснили, почему играть в покер греховно, даже если не на деньги. А ещё в РПЦ рассказали, как избавиться от чувства скорой смерти.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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