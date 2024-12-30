Шахматная федерация смягчила требования к дресс-коду после скандала с Карлсеном

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил о смягчении дресс-кода для участников чемпионата мира по блицу, который состоится с 30 по 31 декабря. Решение было опубликовано пресс-службой FIDE на фоне серии скандалов с титулованными участниками недавнего турнира по рапиду и дисквалификации экс-чемпиона Магнуса Карлсена.

Дворкович выразил сожаление по поводу напряжённой ситуации, возникшей вокруг строгих правил. Хотя меры были юридически оправданными, они вызвали чувство несоразмерности и привели к неприятной ситуации, которой следовало бы избежать, признал он.

«Я искренне сожалею, что эта ситуация обострилась из-за того, что обе стороны не смогли найти решение вовремя, чтобы предотвратить уход Магнуса. Тем не менее FIDE по-прежнему стремится предпринимать конкретные шаги, чтобы все игроки чувствовали поддержку и ценили свою роль во вдохновении болельщиков и развитии шахмат во всём мире», — сказал президент.